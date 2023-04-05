Из-за прорыва кипятка на Дровяной улице медицинская помощь потребовалась двоим детям

Утром в среду, 5 апреля, на Дровяной улице в Петербурге произошла крупная коммунальная авария: прорвалась труба с кипятком. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась нескольким горожанам, передаёт 78.ru.

Ликвидацией прорыва занимаются спецслужбы. На месте дежурит наряд МЧС. Предварительно, пострадали двое детей, один спасатель и несколько прохожих.

Из-за аварии было скорректировано движение автобусных маршрутов № 43 и № 290.

Проезд по Рижскому проспекту и Дровяной улице временно ограничен.