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Из-за прорыва кипятка на Дровяной улице медицинская помощь потребовалась двоим детям

фото ЗакС политика Из-за прорыва кипятка на Дровяной улице медицинская помощь потребовалась двоим детям

Утром в среду, 5 апреля, на Дровяной улице в Петербурге произошла крупная коммунальная авария: прорвалась труба с кипятком. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась нескольким горожанам, передаёт 78.ru.

Ликвидацией прорыва занимаются спецслужбы. На месте дежурит наряд МЧС. Предварительно, пострадали двое детей, один спасатель и несколько прохожих.

Из-за аварии было скорректировано движение автобусных маршрутов №  43 и №  290.

Проезд по Рижскому проспекту и Дровяной улице временно ограничен.


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