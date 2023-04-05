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Новости 10:54

Историческое здание типографии на улице Правды выставили на торги за 412 млн рублей

фото ЗакС политика Историческое здание типографии на улице Правды выставили на торги за 412 млн рублей

Росимущество пустит с молотка АО "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова", расположенное на улице Правды, 15. Ранее предприятие печатало бюллетени для выборов разных уровней, пишет "Деловой Петербург". Стартовая цена лота — 412 млн рублей.

Признанная памятником типография начала свою работу ещё в далёких 1700-х годах, когда Пётр I выпустил указ о переводе четырёх наборщиков из Москвы в город на Неве.

До 1917 года она именовалась Санкт-Петербургской синодальной типографией и пребывала в ведении Священного синода.

На улице Правды типографское производство запустили в 1923 году. В годы СССР она получила имя Михаила Лоханкова, одного из основателей Союза печатников, который умер в годы Гражданской войны.


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