Историческое здание типографии на улице Правды выставили на торги за 412 млн рублей

Росимущество пустит с молотка АО "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова", расположенное на улице Правды, 15. Ранее предприятие печатало бюллетени для выборов разных уровней, пишет "Деловой Петербург". Стартовая цена лота — 412 млн рублей.

Признанная памятником типография начала свою работу ещё в далёких 1700-х годах, когда Пётр I выпустил указ о переводе четырёх наборщиков из Москвы в город на Неве.

До 1917 года она именовалась Санкт-Петербургской синодальной типографией и пребывала в ведении Священного синода.

На улице Правды типографское производство запустили в 1923 году. В годы СССР она получила имя Михаила Лоханкова, одного из основателей Союза печатников, который умер в годы Гражданской войны.