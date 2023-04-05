Петербургские депутаты в первом чтении приняли законопроект о поддержке местных экспортеров

Заксобрание Петербурга 5 апреля в первом чтении приняло законопроект о господдержке отечественных производителей на иностранном рынке, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ подготовили единороссы Всеволод Беликов, Павел Крупник и Денис Четырбок. Они предлагают зафиксировать в законе норму о гарантированной помощи представителям промышленности Петербурга в сфере внешнеэкономической деятельности. Такую норму хотят прописать в законе "О промышленной политике в Санкт-Петербурге".

В частности, поддержка будет проявляться в содействии в продвижении продукции на рынок иностранных государств, предоставлении финансовой и имущественной поддержки и проведении иных мероприятий по поддержке компаний, сконцентрированных на экспорте продукции.

Конкретные виды поддержки будет определять правительство Петербурга, уточнил депутат Всеволод Беликов.

Авторы инициативы считают, что это будет способствовать росту национальной экономики и сформируют широкий слой конкурентоспособных экспортеров. Кроме того, парламентарии рассчитывают, что документ повысит узнаваемость отечественной продукции за рубежом. За документ проголосовало 43 депутата.

Константин Леньков