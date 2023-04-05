Комитет Госдумы поддержал лишение гражданства за дискредитацию армии и угрозу нацбезопасности

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал 5 апреля поправки ко второму чтению законопроекта "О гражданстве", касающиеся возможности лишения приобретенного гражданства России.

Внесенные изменения предполагают возможность лишения гражданства за создание угрозы национальной безопасности страны, сообщил ТАСС. "Совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации", — процитировало агентство текст в таблице рекомендованных к принятию поправок.

Также комитет выступил за лишение приобретенного гражданства в случае, если его обладатель будет уличен в дезертирстве (ст. 338 УК РФ), дискредитации использования Вооруженных сил (ст. 280.3 УК РФ) и в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ).

Поправки относятся к законопроекту "О гражданстве", внесенному президентов Владимиром Путиным в 2021 году. Документ был принят Госдумой в первом чтении в апреле 2022 года.