В Петербурге объявили конкурс на строительство больницы в Сестрорецке за 11 млрд рублей

В Северной столице объявлен конкурс на проектирование и возведение нового корпуса Городской больницы № 40 в Сестрорецке. Комплекс работ будет оплачен за счёт средств городской казны. Начальная цена лота – 11,45 млрд рублей, передаёт "Деловой Петербург".

В документах по объекту сказано, что будущего подрядчика выберут в апреле. Построить больницу следует до конца 2025 года. Предварительно в комитете по строительству сообщили, что корпус должен быть оборудован отделениями травматологии, сочетанной травмы, отоларингологии, колопроктологии, онкоурологии, противоопухолевого лекарственного лечения, онкомаммологии, пластической хирургии и другими.

Замглавы комстроя Александр Постраш в разговоре с "ДП" известил, что новый корпус включен в адресную инвестиционную программу ведомства на 2023 год. С инициативой выступило само медицинское учреждение.

"Новый корпус будет построен за счёт бюджета и предназначен для организации всесторонней стационарной медицинской помощи. Сейчас учреждение уточняет состав отделений и коечный фонд. Конкурс на строительство объявлен и завершится 19 апреля", - поделился Постраш.

Изначально новый корпус больницы в Сестрорецке планировалось возвести в рамках государственно-частного партнёрства. При этом, как пишет "ДП", на данном этапе идут разговоры о расторжении соглашения.