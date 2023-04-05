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Новости 11:59

Митянина призвала поднять штрафы для неблагонадежных родителей

фото ЗакС политика Митянина призвала поднять штрафы для неблагонадежных родителей

Ответственность за несоблюдение родительских обязанностей необходимо ужесточить, считает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время ежегодного доклада в Законодательном собрании 5 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Алкоголик или накроман, который пренебрегает интересами своего несовершеннолетнего ребенка, в качестве возмездия государства получает сумму штрафа 100 рублей, а за парковку в ненадлежащем месте мы платим три тысячи. Мне кажется об этом надо подумать, - сказала Митянина. 

Отметим, размер штрафа за неисполнении опекунов обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП) составляет от 100 до 500 рублей. По этой статье, в частности, могут привлекать родителей, чьи дети были задержаны на несанкционированных акциях протеста. 

Константин Леньков


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