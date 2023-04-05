Митянина призвала поднять штрафы для неблагонадежных родителей

Ответственность за несоблюдение родительских обязанностей необходимо ужесточить, считает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время ежегодного доклада в Законодательном собрании 5 апреля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Алкоголик или накроман, который пренебрегает интересами своего несовершеннолетнего ребенка, в качестве возмездия государства получает сумму штрафа 100 рублей, а за парковку в ненадлежащем месте мы платим три тысячи. Мне кажется об этом надо подумать, - сказала Митянина.

Отметим, размер штрафа за неисполнении опекунов обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП) составляет от 100 до 500 рублей. По этой статье, в частности, могут привлекать родителей, чьи дети были задержаны на несанкционированных акциях протеста.

Константин Леньков