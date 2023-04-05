"Новые люди" предложили сократить январские праздники в пользу майских

Группа депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" выступила с инициативой о сокращении количества нерабочих праздничных дней в январе с одновременным увеличением их количества в мае. Законопроект опубликован 5 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают сократить на четыре дня длительность новогодних праздников, оставив для отдыха период с 1 по 3 января. При этом они предлагают увеличить на четыре дня продолжительность майских праздников, с тем чтобы россияне отдыхали с 1 по 5 мая.

В обоснование своего предложения законотворцы ссылаются, среди прочего, на погодные условия в январе, из-за которых многие россияне не выходят из дома во время праздников. Помимо этого, они упоминают май 2021 года, когда дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая были праздничными, а с 4 по 7 мая — нерабочими с сохранением зарплаты.

"Таким образом, в России уже был прецедент установления "длинных майских" праздников, благодаря которому граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче", — говорится в пояснительной записке к проекту.