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Новости 12:23

В Смольном сообщили о готовности мостов к навигации

фото ЗакС политика В Смольном сообщили о готовности мостов к навигации

Петербургские мосты готовы к новому сезону навигации, рассказали 5 апреля в пресс-службе губернатора города. Навигационный период на Неве стартует в в ночь с 9 на 10 апреля, на Большой Невке переправы начнут разводить с 20 апреля.

В Смольном уточнили, что в новом сезоне графики разводок останутся без изменений. Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводиться дважды за ночь, разводка Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов "производится по предварительной заявке за двое суток".

Начиная с 10 марта сотрудники "Мостотреста" провели более 60 технологических разводок переправ с целью проверки и модернизации оборудования, а также завершения настройки систем управления. Комментируя предстоящий старт навигации, Александр Беглов назвал мосты "украшением и символом нашего города" и назвал "первостепенной задачей" обеспечение их исправности.


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