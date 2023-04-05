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Новости 12:54

Над КАД заметили развивающийся на ЛЭП флаг Украины

фото ЗакС политика Над КАД заметили развивающийся на ЛЭП флаг Украины

В восточном секторе петербургской кольцевой автодороги проезжавшие мимо водители заметили развивающийся над дорогой флаг Украины. Фотографии и видео с регистраторов приводит "Фонтанка".

Сине-жёлтый флаг висел на проводах над КАД на 47-м километре трассы. На данный момент на месте работают силовики: на записях можно заметить машину сотрудников ГИБДД.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" известили, что утром получили информацию о некоем постороннем предмете на линии ЛЭП. Полученные данные перенаправили владельцу сетей — ПАО "ФСК ЕЭС". Когда украинский флаг перестанет развиваться над кольцевой, в компании не уточнили.


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