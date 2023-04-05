Сотрудница МВД получила за взятку в Петербурге четыре года колонии, но с отсрочкой

Красногвардейский районный суд огласил приговор сотруднице полиции Елизавете Андреевой по делу о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ей назначили четыре года лишения свободы, но с десятилетней отсрочкой ради ухода за ребенком, сообщила 5 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Андреева занимала должность инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Красногвардейскому району Петербурга. Как установил суд, в августе прошлого года она изучила поступившие от ООО "ГАИ-Строй" уведомления о расторжении гражданско-правовых договоров на выполнение работ с 41 иностранцем и о заключении гражданско-правовых договоров с 41 иностранным гражданином. Во всех бумагах она выявила нарушения, после чего связалась с представителями компании и запросила 100 тысяч рублей за отказ от составления рапорта начальству по итогам проверки.

Старший менеджер компании согласился на дачу взятки и в сентябре того же года оставил требуемую сумму в салоне машины Андреевой.

Суд установил, что Андреева беременна и воспитывает дочь, сама при этом ранее не судима, а вину признала. В качестве наказания ей избрали четыре года колонии с отсрочкой до достижения ее дочерью 14-летнего возраста, то есть до 2033 года.