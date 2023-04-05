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Новости 13:57

У компании "Главстрой Санкт-Петербург" появился новый руководитель

фото ЗакС политика У компании "Главстрой Санкт-Петербург" появился новый руководитель

Компания "Главстрой Санкт-Петербург" обрела нового генерального директора в лице Юрия Константинова, за спиной у которого 20-летний опыт в строительной сфере, пишет "Фонтанка". До нынешнего назначения он был топ-менеджером в "Группе ЛСР".

На новой должности ключевыми задачами Константинова будут улучшение эффективности бизнес-процессов внутри компании. Также он займётся стратегическим развитием наиболее крупных проектов "Главстроя" - "Северной долиной", "Юнтолово" и запуском нового проекта, который расположится в Кронштадте.

"Главстрой Санкт-Петербург" является одним из крупнейших игроков на российском строительном рынке. Кампания занимается реализацией проектов комплексного освоения городских территорий.


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