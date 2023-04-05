Смольный пустит с молотка дореволюционное здание на набережной Фонтанки

Администрация Северной столицы собирается пустить с молотка дореволюционный дом, расположенный на набережной реки Фонтанки, 163. Здание представляет собой выявленный объект культнаследия, пишет "Деловой Петербург".

Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома 15 мая.

Здание признано аварийным и законсервировано. Площадь объекта составляет 2426 кв. метров, а участка - 2007 кв. метров. Дом возвели в 1835 года. Он относится к числу выявленных объектов культнаследия "Дом Чанжина (М.В. Северова)".

Стартовая цена лота - 120 млн рублей.

Дом расселили в 2010-х годах. Впоследствии его хотели передать в безвозмездное пользование Гидрометеорологическому университету, однако впоследствии Смольный от идеи отказался.