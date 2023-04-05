Володин анонсировал проведение Совета законодателей в Петербурге в конце апреля

Заседание Совета законодателей состоится в Петербурге конце апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с руководителями парламентских фракций в среду. Местом проведения станет Таврический дворец, следует из его слов.

"Значимым событием станет проведение Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое состоится 26–27 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге", — транслирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Как уточнил спикер, на заседании планируется рассмотреть вопросы, касающиеся адресной поддержки участников СВО и их родных, В повестку заседания будут включены вопросы адресной поддержки участников специальной военной операции и их семей. "Также рассмотрим проблемы межбюджетных отношений для обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях", — пообещал он.

Совет законодателей — совещательный и консультативный орган при обеих палатах российского парламента. В его состав входят председатели Совфеда и Госдумы, их заместители и главы парламентских комитетов, председатели региональных заксобраний, а также ответственные секретари Совета. Орган существует с мая 2012 года.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина