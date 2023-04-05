Смольнинский райсуд взыскал с коммунальщиков компенсацию за дважды поврежденный наледью автомобиль

Смольнинский районный суд вынес решение по иску Марины Черной к ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района", сообщила 5 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Иск касался возмещения ущерба за поврежденный упавшей с крыши наледью автомобиль. Как доказывала истец, речь шла о двух инцидентах, произошедших по одному адресу с разницей в несколько дней.

Черная сообщила, что впервые наледь с крыши повредила ее машину, стоявшую возле дома № 3 по Заячьему переулку, 13 декабря 2021 года. Второй случай произошел 16 декабря по тому же адресу. По мнению истца, причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей управляющей организацией. В связи с этим она добивалась выплаты 402 тысяч рублей за понесенный ущерб, а также ряда иных выплат, включая компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

В суде были допрошены свидетели, которые подтвердили факт падения льда на машину. "Никаких объявлений о сброске снега не было, оградительных лент также не было. Было самопроизвольное падение снега и наледи", — пересказывает показания одного из них судебная пресс-служба.

Суд взыскал с Жилкомсервиса № 3 Центрального района в пользу Черной 402 тысячи рублей за повреждения машины, а также расходы по оценке повреждений и по оплате госпошлины на общую сумму свыше 14 тысяч рублей.