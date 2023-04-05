Путин раскрыл новым послам причину критических отношений РФ и США

Президент РФ Владимир Путин выступил на церемонии принятия грамот у новых послов. Трансляцию вела пресс-служба Кремля. Инаугурацию проходили 17 дипломатов из Дании, Норвегии и других стран Евросоюза, а также США.

Отдельно в своей речи Путин остановился на отношениях России и Соединённых Штатов и обозначил причины, которые, по его мнению, привели к глубокому недопониманию и кризису. Основная проблема, считает президент, заключается в "разных подходах к формированию современного миропорядка". Кроме того, он сделал акцент на поддержке Киева.

"Использование США в своей внешней политике таких инструментов как поддержка цветных революций, в том числе переворота в Киеве, в конечном итоге и привело к украинскому кризису и внесло вклад в деградацию отношений. Мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать отношения с США исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела", – высказался Путин.

Также в своём спиче Путин говорил об открытости России к международной кооперации и о готовности страны "проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику".