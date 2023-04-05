ПМЭФ объявил о смене официального автомобиля с Mercedes Benz на китайский EXEED

Оператор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) фонд "Росконгресс" известил о смене официальных автомобилей на грядущем мероприятии: если раньше резидентов развозили на Mercedes Benz, то ныне это будет китайский внедорожник EXEED VX, пишет "Фонтанка".

В России данный представитель автопрома КНР по итогам текущего марта занял пятую строчку по количеству продаж по стране. В общей сложности с начала 2023 года было продано чуть более 7 тысяч этих машин.

Модель EXEED VX является самой дорогой в линейке данного бренда. В салонах Петербурга цены на неё варьируются от 4,9 млн рублей до 5,65 млн в зависимости от комплектации.

Ранее официальными автомобилями на ПМЭФ были Mercedes Benz моделей E и S. Следует отметить, что с началом военной спецоперации в дилерских центрах представители немецкого автопрома сильно взлетели в цене.

"Уверен, новый официальный автомобиль форума EXEED поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников", — поделился мнением директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.