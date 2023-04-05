Шушары намерены добиваться звания города воинской славы

Глава МО "Поселок Шушары" Евгений Медведев сообщил ЗАКС.Ру о намерении добиваться присвоения поселению звания города воинской славы. Для этого Шушарам сперва потребуется получить городской статус.

По словам муниципала, реализация идеи растянется на два этапа. Для начала он намерен обратиться к губернатору Александру Беглову и в Заксобрание Петербурга с просьбой о присвоении Шушарам статуса города. Если просьба будет удовлетворена, он намерен просить президента предоставить поселению статус города воинской славы.

Основания для получения Шушарами городского статуса имеются, полагает Медведев. По данным на начало 2022 года, здесь были зарегистрированы 112 тысяч человек. Кроме того, это самый крупный по площади муниципалитет Петербурга, добавил глава МО.

Как сообщил Медведев, он уже обсудил идею с главой комитета по законодательству петербургского Заксобрания Всеволодом Беликовым и подготовил пакет необходимых документов. При этом для получения статуса воинской славы потребуется историческое обоснование, ради чего глава муниципалитета намерен обратиться в Центральный государственный исторический архив.

"В Центральном государственном архиве мы запросим точную информацию о числе участников сражений на территории Шушар и о количестве погибших", — поделился планами муниципал.

Сейчас на территории Петербурга насчитывается три города воинской славы. Это Колпино, Кронштадт и Ломоносов.

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