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Новости 10:59

На водоемах Ленобласти завершились ледовзрывные работы

фото ЗакС политика На водоемах Ленобласти завершились ледовзрывные работы

На территории Ленинградской области завершилось проведение ледовзрывных работ, сообщили 6 апреля в пресс-службе региональной администрации. Всего за прошедшее время были разрушены семь ледовых полей общей площадью 12 тысяч квадратных метров.

Взрывы льда проводились на реках Свирь, Сясь, Оять и Паша, а также на Свирской губе Ладожского озера. На реке Важинка обошлось без взрывов по причине отсутствия ледового покрытия.

В областном комитете правопорядка и безопасности уточнили, что взрывы на водоемах призваны уменьшить последствия весеннего половодья. "Это важнейшая превентивная мера, которая помогает избежать стремительного подъема уровня воды и, тем самым, обеспечить безопасность жителей", — гласит сообщение региональной администрации.

С этого времени специалисты планируют мониторить ледовую обстановку на водоемах Ленобласти. При возникновении необходимости заторы на водоемах будут взрывать.

Фото: lenobl.ru


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