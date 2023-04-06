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Новости 11:05

У коммунистов в Коми проходят обыски по делу о грабеже

фото ЗакС политика У коммунистов в Коми проходят обыски по делу о грабеже

К нескольким членам регионального отделения КПРФ в республике Коми 6 апреля явились сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

У коммунистов проводятся обыски, связанные с делом о грабеже: в конце марта на встрече с избирателями в офисе партийного реготделения одна из журналисток лишилась телефона. Дело завели по ст. 161 УК (открытое хищение чужого имущества).

Отделение КПРФ в Коми возглавляет депутат Госдумы Олег Михайлов. Представители партии пока не комментируют проводимые следственные действия.


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