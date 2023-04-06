КГИОП признал памятником дом Лишневского на Петроградской стороне

Дом архитектора Александра Лишневского на Петроградской стороне (улица Ленина, 41), построенный в 1913 году по его же проекту, вошел в реестр объектов культурного наследия регионального значения, о чем говорится на сайте КГИОП.

История здания в стиле неоклассицизм примечательна тем, что его построили с нарушениями, превысив максимально допустимую высотность. В результате разбирательства суд признал архитектора виновным.

"Лицевые фасады украшены тройной аркатурой с парящими над ней крылатыми женскими фигурами, вазами, раковинами, маскаронами, кессонами, пилястрами, сандриками и др. Вестибюли парадных лестниц украшены аркатурой и барельефами", - говорится о новом памятнике.

По мнению экспертов, перечисленные особенности объекта создают выразительность и торжественность.

В историческом доме на улице Ленина в разные годы проживали писатель Евгений Замятин, художники Исаак Бродский и Борис Григорьев, революционер Яков Свердлов, певица Эдита Пьеха.

фото: kgiop.gov.spb.ru