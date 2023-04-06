Депутат Хамзаев хочет запретить продажу табака и алкоголя за наличные

Депутат Госдумы Руслан Хамзаев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением запретить продавать табачную продукцию и алкогольные напитки за наличные деньги. На письмо к чиновнику ссылается RT.

По мнению единоросса, воплощение его идеи снизит вероятность продажи сигарет и спиртного несовершеннолетним.

Вместе с тем Хамзаев обратился к представителям банковской сферы. Депутат предложил им запустить пилотный проект, в рамках которого записанными на несовершеннолетних банковскими картами невозможно было бы оплатить табак и алкоголь.