В Кемерово по делу о диверсии арестовали подростка

Суд в Кемерово заключил под стражу 16-летнего жителя региона в рамках дела о совершении диверсии (ч. 1 ст. 281 УК). Как сообщает пресс-служба СК, под арестом несовершеннолетний пробудет как минимум до 1 июня.

По версии правоохранителей, в конце марта фигурант поджег релейный шкаф на станции Ишаново, получив за свое действие вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Свою вину подросток уже признал. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Напомним, уголовную ответственность за диверсии в России ужесточили в сентябре прошлого года, перед объявлением частичной мобилизации.