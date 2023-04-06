ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:54

В Кемерово по делу о диверсии арестовали подростка

фото ЗакС политика В Кемерово по делу о диверсии арестовали подростка

Суд в Кемерово заключил под стражу 16-летнего жителя региона в рамках дела о совершении диверсии (ч. 1 ст. 281 УК). Как сообщает пресс-служба СК, под арестом несовершеннолетний пробудет как минимум до 1 июня.

По версии правоохранителей, в конце марта фигурант поджег релейный шкаф на станции Ишаново, получив за свое действие вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Свою вину подросток уже признал. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Напомним, уголовную ответственность за диверсии в России ужесточили в сентябре прошлого года, перед объявлением частичной мобилизации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама