Глава ФПБК попросил Генпрокуратуру проверить Диану Арбенину по статье о дискредитации армии

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания солистки рок-группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной на тему СВО. Тревогу общественника вызвало то, что критиковавшая спецоперацию исполнительница продолжает гастролировать по России, сообщил 6 апреля ТАСС со ссылкой на документ.

В своем обращении Бородин сообщает, что ФПБК "длительное время следит за деятельностью" Арбениной. По его утверждению, музыкант "неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины".

Также Бородин обратил внимание генпрокурора на то, что Арбенина продолжает выступать с концертами в России, и при этом неизвестно, на что именно тратятся получаемые за выступления деньги. В целом же общественник усмотрел в заявлениях солистки "Ночных снайперов" признаки дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и попросил проверить ее на этот счет.

Ранее появилась информация об отказе от проведения концертов "Ночных снайперов" в ряде регионов. В частности, РИА "Новости" сообщали об отмене выступления в Пятигорске, а "Коммерсантъ" — об отмене в Ульяновске.

ФПБК — общественная организация, зарегистрированная в Мытищах Московской области.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Дианы Арбениной