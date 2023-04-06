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Новости 16:23

Пожар в притоне на востоке Петербурга привел к двум смертям и уголовному делу

фото ЗакС политика Пожар в притоне на востоке Петербурга привел к двум смертям и уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в семикомнатной коммунальной квартире на проспекте Косыгина, дом 9. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, происшествие унесло жизни двух женщин. Предположительно, они скончались от отравления угарным газом.

Еще троим женщинам и одному мужчине удалось спастись. Пожар, по данным МЧС, тушили семнадцать специалистов.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти  по неосторожности). Как сообщает издание 78.ru, квартира имела в доме плохую репутацию. В декабре полицейские обнаружили, что в ней был организован притон для занятия проституцией. Жалобы от жильцов после этого не прекращались.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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