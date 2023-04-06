Заброшенный дом Фокина в Петербурге приспособят под центр соцреабилитации

Признанный региональным памятником дом Фокина в Петербурге (Мясная улица, 3) реконструируют под центр социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района. Об этом сообщает комитет по строительству. В последние годы здание пребывает в аварийном и заброшенном состоянии.

Работами займется компания "ПСБ-Жилстрой", которая первым делом изучит строительные конструкции старинного сооружения. Согласно проекту, обновленное здание получит отделения приема и консультации граждан, социально-медицинского сопровождения, адаптивной физкультуры, а также столовую, бассейн, библиотеку, спортивный и актовый залы.

Дом Фокина в стиле классицизм построен в 1833 году, спустя полвека его расширили.

фото: gov.spb.ru