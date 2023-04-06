Клирик Петербургской епархии стал главным военным священником на СВО

Клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков назначен главным военным священником в зоне спецоперации, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви. Указ об этом подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Святейший Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова <...> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в опубликованном 6 апреля сообщении.

Также Василенков получил должность и. о. зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Василенков является активным пользователем соцсети "ВКонтакте". На своей странице он делится рассуждениями об актуальных событиях, включая СВО.

Фото: Дмитрий Василенков/ "ВКонтакте"