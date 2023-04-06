Бывшего чиновника из Ленобласти арестовали по делу о взятке в 6 млн рублей

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест Леонида Лагоду. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, бывшего заместителя директора ЛОГКУ "Ленобллес" преследуют по делу о получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Под стражей экс-чиновник пробудет как минимум до 27 мая.

По версии силовиков, в 2019-2020 годах Лагода поспособствовал переводу одного из земельных участков во Всеволожском районе из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности. Он действовал в интересах ООО "Полар Инвест", получив взятку в размере 6 млн рублей. Впоследствии компания смогла купить участок.

Своей вины подследственный не признал. С декабря он также проходит по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). СК считает, что вместе с другими фигурантами он похитил 1,4 млн рублей у СПб ГКУ "Курортный лесопарк" и 1 млн рублей — у ЛОГКУ "Ленобллес", в котором проработал семь лет.