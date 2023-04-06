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Новости 18:26

За нарушителями правопорядка на воде в Петербурге будет круглосуточно следить новая служба

фото ЗакС политика За нарушителями правопорядка на воде в Петербурге будет круглосуточно следить новая служба

С началом навигационного сезона в Петербурге появится новая патрульная служба, призванная отслеживать нарушения правопорядка на воде. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказала директор ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Александра Бахмутская.

Новое подразделение ее структуры будет вести круглосуточный мониторинг обстановки на водных объектах.

Возобновится и профилактика нарушений на водном транспорте, ведущаяся совместно с силовыми структурами. За весь прошлый сезон инцидентов подобного рода удалось пресечь более сотни.


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