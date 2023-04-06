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Новости 18:47

Членом ТИК №48 стал экс-кандидат в депутаты ЗакСа от "Яблока" Хорзов

фото ЗакС политика Членом ТИК №48 стал экс-кандидат в депутаты ЗакСа от "Яблока" Хорзов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 6 апреля назначили ряд новых членов территориальных избиркомов. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Члены ГИК решили назначить в территориальную избирательную комиссию №48 в Московском районе Дмитрия Хорзова, которого туда выдвинула партия "Яблоко". В 2021 году он выдвинулся от "яблочников" в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Хорзов шел по округу №20 в Московском районе, но пройти в парламент не смог. 

Также Горизбирком назначил предложенных "Яблоком" Никиту Черняка и Юлию Бершак в ТИКи №22 и №38 соответственно. Новые представители "Единой России" появились в ТИКах №14 и №20 - Анна Чернышева и Алла Львова соответственно. 

В территориальный избирком №32 ГИК назначил Елену Столоногову. Ее предложила партия "Новые люди".

 

 

София Саттарова


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