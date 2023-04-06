ФАС усилила борьбу с недобросовестными практиками кредитных организаций

Федеральная антимонопольная служба совместно с Центробанком подготовила три письма, предназначенных кредитным организациям, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Адресатам документа рекомендуют предоставлять доступ к полным правилам обслуживания банковских карт с кешбэком. Кроме того, от них требуют публиковать информацию о процентах по кредитам и вкладам "без использования приемов, отображающих отдельные параметры менее заметно по сравнению с другими". Наконец, от кредитных организаций хотят, чтобы они рядом со сведениями о размере процентных ставок по накопительным продуктам давали сведения об их изменении.

За последнее время антимонопольщики вынесли тринадцать предупреждений и возбудили два дела, связанных с введением граждан в заблуждение относительно финансовых продуктов.