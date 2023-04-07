Суд в Петербурге отправил в СИЗО "транспортного" полицейского по делу о взятке в 20 млн рублей

Выборгский райсуд Петербурга изучил ходатайство следствия, которое настаивало на помещении в СИЗО сотрудника транспортной полиции по делу о взятке в 20 млн рублей, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Решение инстанции обвиняемый по данному разбирательству Илья Афанасьев выслушал 5 апреля.

Как полагает следствие, летом прошлого года старший оперуполномоченный по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте вступил в контакт с сотрудниками РЖД (ЦДТВ) и уведомил их о якобы проводимой у них в подразделении проверке. За 20 млн рублей он предложил эту проверку прекратить.

В августе 2022 года Афанасьеву через посредника передали почти 9 млн рублей. Оставшуюся часть суммы ему дождаться не удалось, так как его задержали сотрудники ФСБ.

Оперативник в суде настаивал на собственной невиновности. Невзирая на это, его поместили в СИЗО.