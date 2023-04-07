Смольный готов потратить 28 млн рублей на украшение Петербурга ко дню рождения Петра I

Руководство Северной столицы готово потратить 28,6 млн рублей на украшение города ко дню рождения императора Петра I, соответствующая информация, на которую обратила внимание "Фонтанка", появилась на портале госзакупок. Заявки от претендентов принимают до 14 апреля.

В конкурсной документации указывается, что будущему подрядчику следует развесить на городских улицах баннеры, флаги, композиции и панно с изображением герба Петербурга, российского триколора, Андреевского флага, Медного всадника, Петропавловской крепости, а также надписями "320 лет" и "1703". В общей сложности победителю конкурса следует украсить город более чем 2 тысячами композиций.

В числе прочих, "нарядное" оформление разместят на Дворцовой площади, Дворцовом проезде, Невском проспекте, у Гостиного двора, площади Восстания, площади Пролетарской диктатуры, Исаакиевской площади, Дворцовом мосту и на остальных магистралях Северной столицы.