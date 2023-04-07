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Новости 11:40

Упавший на автомобиль фонарный столб парализовал движение на шоссе Революции

фото ЗакС политика Упавший на автомобиль фонарный столб парализовал движение на шоссе Революции

На отрезке шоссе Революции частично парализовано движение из-за упавшего на дорогу фонарного столба, сообщается в пятницу, 7 апреля, в паблике "Мегаполис". Рухнувшая на дорогу конструкция повредила припаркованный рядом с ней автомобиль.

Затор растянулся по шоссе Революции до Охты.

"На Шоссе Революции 85 у МРЭО перекрыто движение в обе стороны. Падает фонарный столб", — известили очевидцы происшествия.

На месте работает аварийная бригада "Ленсвета". Восстановить фонарный столб обещают в течение дня.

Образовавшаяся из-за аварии пробка, по информации сервиса "Яндекс.Карты", растянулась на несколько километров.


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