Упавший на автомобиль фонарный столб парализовал движение на шоссе Революции

На отрезке шоссе Революции частично парализовано движение из-за упавшего на дорогу фонарного столба, сообщается в пятницу, 7 апреля, в паблике "Мегаполис". Рухнувшая на дорогу конструкция повредила припаркованный рядом с ней автомобиль.

Затор растянулся по шоссе Революции до Охты.

"На Шоссе Революции 85 у МРЭО перекрыто движение в обе стороны. Падает фонарный столб", — известили очевидцы происшествия.

На месте работает аварийная бригада "Ленсвета". Восстановить фонарный столб обещают в течение дня.

Образовавшаяся из-за аварии пробка, по информации сервиса "Яндекс.Карты", растянулась на несколько километров.