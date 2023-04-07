Кержаков о причинах отъезда из России: Мне страшно

Бывший нападающий петербургского "Зенита", лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков рассказал, что осенью уехал с семьей в Дубай. В интервью журналисту и блогеру Нобелю Арустамяну он объяснил, что оставаться в стране им стало тяжело и страшно.

"Потому что каждый день ты всё это видишь, читаешь. К тебе приходит понимание и осознание масштаба вот этого всего, что происходит. Мне стало очень тяжело и моей супруге стало очень тяжело… Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно", - ответил Кержаков на вопрос о причинах отъездах.

Он напомнил, что всегда выступал за мир и не может понять, как "в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит".

Свой отъезд Кержаков не считает эмиграцией.

"Мы просто поехали. Просто была возможность уехать. Мы понимали, что в данной ситуации сложившейся нам хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься, а просто уехать в данный промежуток времени", - отметил футболист.

Он также рассказал, что на Кипре побывал на концерте рэпера Оксимирона (включен Минюстом в реестр иноагентов) и пообщался с ним.

"О чем можно болтать в нынешнее время? Я сейчас ехал и думал о том, что насколько наступили времена…, что люди, когда встречаются, знакомятся или давно не виделись, разговаривают только об одном", - сказал футболист.

С февраля по апрель Кержаков работал главным тренером кипрской "Кармиотиссы". До этого он возглавлял ФК "Томь" и "Нижний Новгород". Кержаков был нападающим "Зенита" в 2001 по 2017 годах с небольшими перерывами на выступления за "Севилью", московское "Динамо" и "Цюрих". За свою клубную карьеру он провел 383 матча и забил 152 гола. В цветах национальной сборной нападающий выходил на поле 91 раз и забил 30 мячей.

Фото: YouTube/Nobel