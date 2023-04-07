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Новости 12:23

В ночь на субботу в Петербурге разведут два моста

фото ЗакС политика В ночь на субботу в Петербурге разведут два моста

В Петербурге продолжают проводиться технологические разводки мостов: на сей раз в ночь на субботу, 8 апреля, в городе на Неве разведут две переправы, передаёт пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Так, разводке подлежат Дворцовый мост, который будет недоступен для проезда с 1:10 до 4:55, и Благовещенский — закрытый с 1:25 до 5:00.

Отдельно указывается, что развести переправы могут не обязательно в конкретизированное время, но в любой промежуток в указанном.

Кроме того, продолжается ремонт Биржевого моста. Его закроют ночью в субботу с 1:00 до 5:45.


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