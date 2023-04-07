Градсовет Петербурга согласовал обновлённый облик "дома-гроба" на Карповке

Градостроительный совет Петербурга одобрил новый облик будущего жилого комплекса, который разместится на набережной реки Карповки. Соответствующая информация содержится в протоколе заседания ведомства, опубликованном на сайте комитета по градостроительству.

В поддержку обновления внешнего вида ЖК Meltzer Hall высказались 22 члена Градсовета, один выступил против.

Речь идёт о видоизменении лицевых фасадов зданий: архитекторы из "Студии 44" выровняли систему расположения окон на фасаде, выходящем на Каменноостровский проспект. Корректировка затронула также кровлю и другие стены. Кроме того, поменялся цвет стен будущего ЖК.

Ранее экс-председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, чьей "вотчиной" являлся Петроградский район, называл проект жилого комплекса "домом-гробом".