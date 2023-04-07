В Кремле усомнились в возможности отказа мировых держав от ядерного оружия

Полный отказ от ядерного оружия на планете потребует консенсуса всех располагающих им стран, а последнее едва ли выполнимо, следует из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сказанных 7 апреля в беседе с журналистами.

"Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности", — транслирует слова Пескова РИА "Новости".

Заявление представителя Кремля прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно ядерного разоружения. Последний накануне назвал "лучшим вариантом" обращения с подобным оружием его полное уничтожение. "Хорошо, давайте это делать. Соберем всё в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока мы делаем так, как делают они", — заявил он, намекая на США.