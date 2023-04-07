Силовики задержали депутата ЗакСа Ленобласти Сидоренко по делу о долгострое

Правоохранители задержали бывшего руководителя Агалатовского поселения Всеволожского района Ленинградской области, депутата регионального Заксобрания Владимира Сидоренко, передаёт в пятницу, 7 апреля, 47news. Задержанию предшествовала серия обысков.

По информации журналистов, в деле Сидоренко фигурирует проблемный долгострой "Барская усадьба". На данный момент парламентария опрашивают в Следственном комитете.

Обозначенный выше жилой комплекс должны были возвести в Агалатово, но со временем он превратился в долгострой. В 2021 году дольщики, купившие квартиры в ЖК, подали обращение в Следком, после чего было заведено уголовное дело. По версии следствия, руководство компании-застройщика "КомфортСтрой", получив деньги от приобретателей квартир, осознанно затягивало сроки строительства.

В числе причин, по которым комплекс превратился в недострой, называются "трудности с предоставлением технических условий по электричеству, а также не заключение договоров по канализации и тепловым сетям". Данные вопросы ранее курировал Сидоренко, будучи на посту главы администрации Агалатово.