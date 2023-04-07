Решетников: Тема коррупции находится внизу списка проблем бизнеса в России

Проблему коррупции нельзя назвать одной из основных для бизнеса в России, поделился мнением 7 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на семинаре о поддержке малого и среднего предпринимательства в ЕАЭС. Чиновник заявил, что в соответствующем рейтинге она бы занимала одно из последних мест.

"У нас оценка проблемы коррупции глазами бизнеса на сегодняшний день является одной из последних в рейтинге проблем, которые бизнес фиксирует", — транслирует заявление Решетникова ТАСС.

Министр заявил о сокращении на треть количества обязательных требований к бизнесу и выразил мнение, что тот "больше начинает доверять государству".

По мнению Решетникова, уменьшение важности проблемы коррупции стало следствием реформы контроля за бизнесом, проведенной в России. "Мы реформировали систему контроля и надзора. <...> Число проверок у нас еще в 2021 году снизилось в два раза, и сейчас эти тенденции мы удерживаем, а по ряду позиций мы дальше сокращаем", — заявил он.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"