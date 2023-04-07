Депутат МО "Пороховые" Баклагин предложил увеличить срок обременения сделок с недвижимостью сирот

Депутат МО "Пороховые" Дмитрий Баклагин, возглавляющий Центр реабилитации детей-сирот, предложил внести поправки в федеральное законодательство, которые увеличили бы срок обременения на сделки с недвижимостью выпускников детских домов с 23 до 30 лет. Сам Баклагин также воспитывался в детском доме.

- Считаю, этот срок [обременения] нужно увеличить до 30 лет, так как до 23 лет еще ребята не сформировавшиеся, не нашли работу, решаются на продажу своего жилья, то бишь все средства, которые были затраченные государством… Оказываются ребята на теплотрассах города, теплотрассах Ленинградской области и России, а многие и не в России, - заявил Баклагин, выступая перед депутатами Заксобрания в качестве претендента в Общественную палату 5 апреля.

Среди других предложений муниципала - перенос Центров содействия семейному воспитанию на земли сельхоз назначения, чтобы молодые люди получали новые профессии и занимались животноводством. Он считает, что многие воспитанники детских домов не могут найти свое призвание.

Он также поблагодарил всех, кто трудится в сфере патронажа выпускников таких учреждений, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Особую благодарность он выразил депутатам парламента и чиновникам за содействие в открытии социально-консультативного центра.

Константин Леньков