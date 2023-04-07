Субботники в Ленобласти проведут под музыку

Месячник по благоустройству стартует в Ленинградской области 10 апреля, мероприятия планируется проводить с музыкальным сопровождением, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на главу регионального комитета по ЖКХ Александра Тимкова.

"В этом году уже запланирована уборка 2 274 мест, из них 730 — это памятные места, мемориалы и 1 544 общественных пространств. Сроки субботников в Ленинградской области в этом году с 10 апреля по 8 мая", — поведал чиновник на пресс-конференции в пятницу.

Ожидается, что в субботниках поучаствует не менее трети жителей Ленобласти, при этом сам мероприятия будут проходить под музыку, поведал Тимков. "В этом году будет такая новация: мы постараемся обеспечить, чтобы на каждом субботнике звучала музыка", — поведал он, уточнив, что речь может идти о колонках или же "автомобилях с открытыми дверями, где играет радио".

"Но самое главное, чтобы люди чувствовали радость созидательного творческого совместного труда", — резюмировал глава комитета.

В прошлом году на субботники вышли 150 тысяч человек, которые очистили от мусора более двух тысяч гектаров территории.