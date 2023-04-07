Махавший руками перед полицейским петербуржец отделался условным сроком

Словесные угрозы и размахивание руками петербуржца перед полицейским причинили вред интересам государства и дискредитировали статус представителя власти в глазах общественности, пришел к выводу Кировский районный суд Петербурга. Подобные действия были квалифицированы как оскорбление и насилие в отношении представителя власти (ст. 319, ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила 7 апреля объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как установил суд, мартовским вечером в прошлом году в гипермаркете "Лента" на Автовской улице возник конфликт между нетрезвыми посетителями и сотрудниками, заподозрившими их в попытке кражи спиртного. На место прибыл наряд полиции, в споре с правоохранителями Андрей Шимловский оскорбил одного из них, а затем принялся замахиваться в его сторону руками. Этим он причинил силовику моральные страдания, "унизив совокупностью своих действий его честь и достоинство, причинив существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти", передает судебная пресс-служба.

В суде Шимловский вину признал полностью, свои поступки он объяснил нежеланием ехать в отдел полиции, подогретым алкогольным опьянением. Суд, среди прочего, учел его чистосердечное раскаяние, положительные характеристики и наличие двух малолетних детей на иждивении. В качестве наказания петербуржцу назначили два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.