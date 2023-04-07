Экс-гендиректор "Метростроя Северной столицы" получил должность в Смольном

В комитете по транспорту Смольного прошли кадровые перестановки: у руководителя ведомства появился новый заместитель, пишет "Фонтанка". Им стал экс-гендиректор "Метростроя Северной столицы".

В комтрансе Шмидт будет заниматься вопросами городской инфраструктуры, затрагивая сферы строительства и адресной инвестпрограммы.

Отметим, что бывший гендиректор МССС ранее уже был трудоустроен в Смольном на посту замглавы комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Затем он получил пост главы мостостроительной компании "Пилон", после чего перешёл в метрострой. В конце 2022 года Шмидт покинул занимаемую должность, а его место получил Кирилл Петров.