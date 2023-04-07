"ОВД-Инфо"*: Суд в Москве арестовал племянника правозащитника Хамроева

Племянник правозащитника Бахрома Хамроева Тимур Джураев арестован на 10 суток решением Черемушкинского суда Москвы по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщил 7 апреля проект "ОВД-Инфо"*. Перед этим молодой человек отказался подписать повестку в военкомат, рассказали правозащитникам его родственники.

Близкие Джураева полагают дело сфабрикованным. Они указывают, что тот намеревался проходить альтернативную гражданскую службу, однако был задержан и якобы насильно доставлен в военкомат. Назначенное наказание он отбывает в спецприемнике в московском Сахарово.

Дядя Джураева Бахром Хамроев был сотрудником ликвидированного ныне правозащитного центра "Мемориал"**. С февраля 2022 года он содержится под арестом по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и об организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ). В марте того же года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов, в декабре ФСБ отчиталась о завершении следствия по его делу.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов