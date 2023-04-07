Путин озаботился формированием среди россиян позиции по поводу украинских властей

Президент Владимир Путин поручил Минкульту совместно с Минцифры заняться формированием в обществе позиции относительно действий нацистов в годы Великой Отечественной войны, а наравне с ними и действий современных украинских властей. Информация об этом содержится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля по итогам встречи главы государства с ветеранами, блокадниками и представителями патриотических организаций.

Согласно тексту поручения, оба министерства должны "обеспечить подготовку и распространение информационных материалов" с целью создания "устойчивой гражданской позиции в отношении преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также украинским режимом, пришедшим к власти в ходе антиконституционного государственного вооруженного переворота в 2014 году".

Адресатами этих материалов должны стать, в первую очередь, представители молодежи. Путин ждет доклад о результатах к 30 июня, а в дальнейшем намерен заслушивать его ежегодно. Ответственными за выполнение поручения указаны министры Ольга Любимова и Максут Шадаев.