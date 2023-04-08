Актёра Данилу Козловского просят проверить на предмет дискредитации армии

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить актёра Данилу Козловского на предмет дискредитации российской армии из-за его высказываний о спецоперации, передаёт ТАСС.

В заявлении сообщается, что руководимый Бородиным проект внимательно изучал деятельность и высказывания актёра. Отдельно указывается, что Козловский переехал в США с целью "дистанцироваться от России".

В своих социальных сетях Козловский высказывает критическое отношение к СВО и заявляет, что на протяжении последних 8 лет не следил за тем, что происходит в ЛДНР. Кроме того, Бородин указывает, что ранее актёр призывал граждан к участию в оппозиционных протестах.