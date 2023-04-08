Почти 40 жителей коммуналки на Коллонтай эвакуировали из-за пожара

В Петербурге в жилом доме на улице Коллонтай, 25, к. 2, ликвидировали пожар, охвативший одну из квартир в большой коммуналке, известили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Из-за инцидента пришлось эвакуировать 37 жильцов.

О том, что пламя охватило одну из квартир в коммуналке, спецслужбам стало известно в 13:17.

"В 8-комнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 20 кв. метров происходило горение обстановки по всей площади", — отчитались в МЧС.

Горение спасатели смогли потушить к 13:49. С огнём боролись 20 спасателей и четыре пожарных расчёта.