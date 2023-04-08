В 2023 году Смольный выделит 731 квартиру для детей-сирот

В течение 2023 года для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, предоставят 731 квартиру для заселения, информирует в субботу, 8 апреля, Смольный.

Указывается, что в прошлом году обозначенные категории льготников получили 677 квартир. При этом в 2025-м сиротам приобретут 843 квартиры.

"Даны поручения, чтобы квартиры оснащались необходимым, чтобы можно было прийти и жить в них. И сегодня эти поручения уже выполняются", — высказался по случаю градоначальник Александр Беглов.

Заявление губернатора прозвучало в ходе посещения квартиры, купленной для выпускника Центра содействия семейному воспитанию №5 Руслана Коробейникова.

На сегодняшний день в Северной столице ведут свою деятельность 26 организаций, подготавливающих сирот к самостоятельной жизни.

Всего в 2023 году Смольный потратит 11 млрд рублей на приобретение жилья для льготных категорий населения.