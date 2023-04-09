Партия роста опровергла слухи о выдвижении Шнурова на выборы в Псковской области

Информация о стремлении музыканта Сергея Шнурова стать кандидатом в губернаторы Псковской области не соответствует действительности, сообщил ТАСС Сергей Демин, зампред Партии роста, в которой состоит фронтмен группы "Ленинград".

Сам Шнуров, утверждают в партии, стремления баллотироваться не выражал, в связи с чем на предстоящем федеральном политсовете партии его кандидатуру рассматривать не будут.

Ранее глава псковского отделения Партии роста Игорь Романов предложил руководству своей политической организации рассмотреть в качестве кандидатов в губернаторы себя и лидера "Ленинграда".

Главу региона будут избирать в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.