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Новости 12:45

В Петербурге задержали мужчину, сорвавшего российский триколор с жилого дома

фото ЗакС политика В Петербурге задержали мужчину, сорвавшего российский триколор с жилого дома

Петербургские правоохранители минувшей ночью задержали 23-летнего петербуржца, который сорвал российский флаг с жилой многоэтажки в Приморском районе. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на свои источники.

В момент задержания мужчина был нетрезв. В отделе полиции на него составили административный протокол. 

В ближайшее время против задержанного, помещенного в изолятор временного содержания, могут возбудить уголовное дело. Максимальная санкция, предусмотренная статьей 329 УК (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации), представляет собой один год лишения свободы.


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